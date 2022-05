Les imaginaires du Donjon

2022-09-17 – 2022-09-18 La compagnie Musicale le Petit Orphéon vous donne rendez-vous en musique au Donjon de Bours à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Mêlant musique, chant et humour accompagnés d’anecdotes historiques, ces visites musicales vous invitent à découvrir le Donjon de manière poétique et décalé. La compagnie Musicale le Petit Orphéon vous donne rendez-vous en musique au Donjon de Bours à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

