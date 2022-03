Les images flottantes Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Les images flottantes Mairie de Colomiers, 19 mars 2022, Colomiers. Les images flottantes

du samedi 19 mars au samedi 20 août à Mairie de Colomiers

![Picto_EspritCritique.jpg](imagesPicto_EspritCritique.jpg) EXPOSITION COLLECTIVE LES IMAGES FLOTTANTES AVEC CAROLINE DELIEUTRAZ, ALAIN JOSSEAU, STUDIO PÉPITE, MAZACCIO & DROWILAL Du 19 mars au 20 août Que disent les images de la réalité ? Faut-il encore croire ce que l’on voit ? En 1999, le film Matrix imaginait un complot de machines contre des humains baignés dans une simulation du réel. L’artiste Pascal Convert s’interrogeait sur « les images en mercure liquide »* qui peuplent désormais nos écrans. En 2022, nous sommes entourés d’images de synthèse reconstituées par des machines, des images malléables, des images à la dérive, des images flottantes. Faut-il se réjouir des possibilités infinies de fiction ou craindre la virtualité des mondes numériques ? ![ACC ImagesFlottantes](images/programme/exposition/2022ImagesFlottantes/ACC_ImagesFlottantes.jpg) Alain Josseau, G255, 2020. Courtesy galerie Claire Gastaud, DR. En plasticien·ne·s, les artistes rassemblés ici marient l’attrait hypnotique des images et leur décryptage. Alain Josseau explore l’ivresse des images et la description des mécanismes médiatiques. Caroline Delieutraz navigue entre la création de documentaires pour explorer la manipulation du Web et des emprunts à la pop culture pour donner un visage à un troll d’Internet, dont elle rapporte les pratiques, tandis que la série Paparazzi de Mazaccio & Drowilal, évoque avec humour, l’impact des réseaux sociaux sur nos comportements. Les graphistes du studio Pépite créeront, quant à eux, des dispositifs de médiation qui investiront les espaces du Pavillon blanc Henri-Molina. Exposition coproduite avec le Quai des Savoirs – Toulouse Métropole Entrée libre | tout public ![4C QUAI DES SAVOIRS](images/programme/logos/4C-QUAI-DES-SAVOIRS.png) * Pascal Convert, Les images en mercure liquide, in Art press 251, nov. 1999 ![Picto_EspritCritique.jpg](imagesPicto_EspritCritique.jpg) EXPOSITION COLLECTIVE LES IMAGES FLOTTANTES AVEC CAROLINE DELIEUTRAZ, ALAIN JOSSEAU, STUDIO PÉPITE, MAZACCIO & DROWILAL Du 19 mars Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

