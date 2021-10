Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont, Meuse LES IMAGES ANIMÉES : UNE MÉMOIRE VISUELLE POUR DES SOLDATS INCONNUS Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont Catégories d’évènement: Fleury-devant-Douaumont

Fleury-devant-Douaumont Meuse Fleury-devant-Douaumont Cette séance de ciné-débat mettra à l’honneur ces soldats inconnus et anonymes à travers la projection de quelques séquences filmées pendant la Grande Guerre, conservées aujourd’hui à l’Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense : Nos Poilus en Alsace (1915) (© Alfred MACHIN/SCA/ECPAD/Défense/14.18 B 333), Dans le secteur de Saint-Mihiel (1916) (© Alfred MACHIN/SCA/ECPAD/Défense/14.18 A 221), Tirailleurs sénégalais en Alsace (1918) (© Réalisateur inconnu/SCA/ECPAD/Défense/14.18 A 422). Cette projection sera complétée par celle du court-métrage de fiction du metteur-en-scène Peter Watkins, The Diary of an Unknown Soldier (Journal d’un soldat inconnu), de 1959. Ces films seront présentés et commentés par Laurent Véray, historien du cinéma. contact@memorial-verdun.fr +33 3 29 88 19 16 http://www.memorial-verdun.fr/ © Collection Mémorial de Verdun dernière mise à jour : 2021-09-30 par

