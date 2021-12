Les illusionnistes-Magie et mentalisme Ribeauvillé, 9 avril 2022, Ribeauvillé.

Les illusionnistes-Magie et mentalisme Ribeauvillé

2022-04-09 20:30:00 – 2022-04-09

Ribeauvillé Haut-Rhin

EUR En revisitant de façon contemporaine les codes de la magie traditionnelle, les illusionnistes nous plongent dans leur univers où les phénomènes les plus improbables peuvent se réaliser. Avec humour et habileté, ils nous surprennent et nous troublent en réunissant les expériences les plus fortes de la magie et du mentalisme. Préparez-vous à une soirée pleine d’humour et de surprises !

+33 3 89 73 20 00

