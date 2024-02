Les Illuminations | Normandie Impressionniste Eglise Saint-Julien Caen, samedi 6 avril 2024.

Projection en continu sur la voûte de l’église de la création du duo d’artistes Antoine+Manuel (leurs visions des Illuminations de Britten avec des ambiances foisonnantes et colorées autour de cette œuvre sensible que le compositeur anglais écrit en 1939, en s’appuyant sur les poèmes intenses et évocateurs de Rimbaud. La création in situ permet de mieux ressentir la musique et d’avoir une approche sensorielle, aussi visuelle qu’auditive, de l’œuvre. En déambulant librement, les visiteurs pourront suivre le fil de ces mélodies, se laisser porter par la magie sonore des installations et vivre pleinement cet émerveillement.)Projection sur grand écran des films Moonrise Kingdom (Wes Anderson Une œuvre bigarrée et poétique en forme d’arc-en-ciel, dont la bande originale comporte de nombreuses références à Britten), et Le Magicien d’Oz (un conte merveilleusement bariolé dont la date de création 1939 coïncide avec celle des Illuminations de Britten).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Eglise Saint-Julien 1 Rue Malfilatre

Caen 14000 Calvados Normandie

