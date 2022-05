Les Illuminations du Cimetière des Plantes disparues

2022-05-27 – 2022-05-27 – par l’Oasis du Dragon – A la tombée de la nuit… 114 bougies allumées sur les 114 plaques symbolisant chacune une espèce de plante sauvage disparue ou non revue dans le Loiret depuis 30 ans.

Vision féérique d'une biodiversité effacée.

PIXABAY

