Les Illuminations de Paradou

2022-11-25 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-27 20:00:00 20:00:00

Alimentées par des « Leds », les décorations du centre village respecteront les économies d’énergie que tout un chacun se doit de réaliser.

Durant ce week-end, différents moments d’échanges, de jeux et de convivialité seront proposés pour tous les âges.

Certains rendez-vous pour les jeunes nécessitent des réservations auprès de l’accueil de la mairie : 04 90 54 54 01 ou accueil@mairie-du-paradou.fr

Ci-dessous un beau programme qui vous sera, espérons-le, agréable et joyeux.



Programme 2022



Vendredi 25 Novembre:

16h30 Inauguration du parc pour enfants – Place des Ecoles – Présence de l’APEP

18h Lancement des illuminations sur la Place Charloun Rieu, vin chaud offert par la municipalité, chorale de l’association La compagnie Détours et du Conseil des jeunes et une invité surprise…



Samedi 26 Novembre:

10h – 21h Escape Game, association Brigade du jeu. Inscription à l’accueil de la mairie, à partir de 7 ans. Créneaux réservés aux jeunes – La treille

10h – 18h Initiation au Manga, association ICHIGO Japon. A partir de 8 ans. Inscriptions et renseignements à l’accueil de la mairie

13h – 20h Jeux de société pour tous



Et à la bibliothèque: 11h – 13h Accorder son vin à son repas de Noël avec Aromo pour les adultes. 14h – 16h Lectures pour les enfants; 18h – 20h – Initiation à la dégustation de vin pour les adultes.



Dimanche 27 Novembre:

11h30 Pour tous se retrouver! Les féeriques, déambulation et bulles sur échasses

Le village du Paradou brillera de mille feux dès le vendredi 25 novembre et pour toute la durée des Fêtes de Noël.

+33 4 90 54 54 01 Mairie du Paradou

