Les Journées du Matrimoine #8 Les Îlets et jardin Wilson Montluçon, 16 septembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Samedi 16 à 17h30 & 20h30 et dimanche 17 septembre à 17h30 : visite du théâtre (durée : 30 min)

Samedi 16 à 18h & 21h et dimanche 17 septembre à 18h: lecture-parcours avec Sophie Daull, Aurore Évain, Marie Roussel-Olivier,Valérie Schwarcz & Carole Thibaut.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Les Îlets et jardin Wilson

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Saturday 16 at 5:30pm & 8:30pm and Sunday 17 September at 5:30pm: tour of the theater (duration: 30 min)

Saturday 16th at 6pm & 9pm and Sunday 17th at 6pm: reading-parcours with Sophie Daull, Aurore Évain, Marie Roussel-Olivier,Valérie Schwarcz & Carole Thibaut

Sábado 16 a las 17.30 h y 20.30 h y domingo 17 de septiembre a las 17.30 h: visita del teatro (duración: 30 min)

Sábado 16 a las 18.00 y 21.00 h. y domingo 17 de septiembre a las 18.00 h.: talleres de lectura con Sophie Daull, Aurore Évain, Marie Roussel-Olivier, Valérie Schwarcz y Carole Thibaut

Samstag, 16. September, 17:30 & 20:30 Uhr und Sonntag, 17. September, 17:30 Uhr: Besichtigung des Theaters (Dauer: 30 Min.)

Samstag, 16. September, 18.00 & 21.00 Uhr und Sonntag, 17. September, 18.00 Uhr: Lesung mit Sophie Daull, Aurore Évain, Marie Roussel-Olivier, Valérie Schwarcz und Carole Thibaut

Mise à jour le 2023-08-21 par OTI Vallée du Coeur de France