D’APRÈS ” LE SEL ” DE Jean-Baptiste Del Amo Adaptation libre et collective MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE Jonathan Mallard Louise, la veuve d’un pêcheur sétois, cherche à réunir le temps d’un dîner ses trois enfants dispersés et leurs familles. Tous et toutes appréhendent ces retrouvailles et tentent, peut-être pour la dernière fois, de réécrire l’histoire. Celle de leur vie, celle de leur corps et celle du patriarche disparu. Si « aucun homme n’est une île », Sète, elle, fut baptisée par le poète Paul Valéry « l’île singulière ». C’est dans cette ville méditerranéenne que l’écrivain Jean-Baptiste Del Amo a situé l’action de son roman Le Sel, publié en 2010, qu’adapte le metteur en scène Jonathan Mallard sous le titre Les Îles singulières. Car il s’agit bien de plusieurs « îles singulières » qui s’aiment et s’affrontent ici, tandis que plane au-dessus des personnages l’ombre de leurs amours mortes. Dans une mise en scène rythmée par la chanson de Laurie Anderson O Superman, le travail sonore d’Izumi Grisinger, réalisé à partir d’enregistrements des bruits de la ville et du bord de mer, traverse cette « pièce de vent ». En respectant la langue à la fois descriptive et organique de Jean-Baptiste Del Amo, Jonathan Mallard, comédien dans Le ciel bascule de Julie Deliquet en 2020 au TGP, révèle, loin de tout naturalisme, les désirs et les blessures d’une famille au bord de la mer comme au bord du temps.



