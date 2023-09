Randonnée VTT Les îles de Payré Valence-en-Poitou, 1 octobre 2023, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou,Vienne

Randonnée VTT : 25 – 35 – 45 kms

Départ à partir de 8h.

Inscriptions à partir de 7h30

Tqarifs :

Licenciés : 4€

Licenciés (- 16 ans) : 2€

Non licenciés : 6€.

Les îles de Payré

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mountain bike rides: 25 – 35 – 45 kms

Departure from 8 am.

Registration from 7:30 am

Prices :

Members: 4?

Members (under 16): 2?

Non-members: 6?

Paseos en bicicleta de montaña: 25 – 35 – 45 kms

Salida a partir de las 8h.

Inscripciones a partir de las 7h30

Precio :

Socios: 4?

Socios (menores de 16 años): 2?

No socios: 6?

Mountainbike-Tour: 25 – 35 – 45 kms

Abfahrt ab 8 Uhr.

Anmeldung ab 7:30 Uhr

Preise:

Lizenzierte: 4?

Lizenzierte (unter 16 Jahren): 2?

Nicht-Lizenzierte: 6?

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou