Feu d’artifice Les îles de payré Valence-en-Poitou, 8 juillet 2023, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou,Vienne

Soirée paëlla et feu d’artifice

Organisée pas l’Association des fêtes et Animations Payréennes.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . .

Les îles de payré

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Paëlla and fireworks evening

Organized by the Association des fêtes et Animations Payréennes

Noche de paella y fuegos artificiales

Organizado por la Association des fêtes et Animations Payréennes

Paella-Abend und Feuerwerk

Organisiert von der Association des fêtes et Animations Payréennes (Vereinigung der Feste und Animationen von Payréennes)

Mise à jour le 2023-06-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou