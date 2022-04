Les îles de la Seine en paddle au coucher du soleil Belbeuf Belbeuf Catégories d’évènement: Belbeuf

Les îles de la Seine en paddle au coucher du soleil Belbeuf, 23 juin 2022, Belbeuf. Les îles de la Seine en paddle au coucher du soleil Base nautique de Belbeuf 8 route de Paris Belbeuf

2022-06-23 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-23 21:00:00 21:00:00 Base nautique de Belbeuf 8 route de Paris

Belbeuf Seine-Maritime Belbeuf Créé à l’origine pour naviguer entre les îles polynésiennes, le paddle permet aujourd’hui de découvrir un archipel insolite, les îles de la Seine ! Le temps d’une balade 100% glisse au départ de Belbeuf, accompagné d’un moniteur diplômé, vous ferez le tour d’une des îles du fleuve en contemplant le coucher du soleil. Debout sur votre planche, prenez de la hauteur sur l’eau ! A partir de 12 ans – Durée : 2h

Réservation obligatoire

hugo@pagaiesenseine.fr +33 6 72 68 89 76 http://www.pagaiesenseine.fr/



Base nautique de Belbeuf 8 route de Paris Belbeuf

