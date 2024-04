Les îles Canton et Renard si proches et pourtant si lointaines maison de la mer Trébeurden, vendredi 28 juin 2024.

Les îles Canton et Renard si proches et pourtant si lointaines

A 200m du continent, le granite de ces îles a été exploité pour sa qualité. Mais les Hommes y ont laissé d’autres traces plus anciennes four à chaux, croix, pêcheries, et peut-être encore plus vieilles sous la dune (légende ou réalité). .

28 juin 2024 10:00:00

28 juin 2024 17:00:00

maison de la mer Rue de Trozoul

Trébeurden 22560 Côtes-d'Armor Bretagne

