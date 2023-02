Les Identites Remarquables Danse par La Presque Compagnie ESP.CULTUREL FRANCOIS MITTERRAND, 2 mars 2023, CANTELEU.

Les Identites Remarquables Danse par La Presque Compagnie ESP.CULTUREL FRANCOIS MITTERRAND. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 20:30 (2023-03-02 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

Mais qu’il y a-t-il entre nous ? Qu’est-ce qui nous lie ? « Les identités remarquables » est une pièce chorégraphique sur nos liens, intimes, forts ou rompus. Nos séparations et nos consolations. Les absents que nous portons en nous. Et puis ceux qui nous accompagnent, même de loin. Parce que ce qui nous lie, est ce que nous sommes. « Avec cette création, je souhaite revenir au primitif, à l’instinct, à l’essence même du corps et de son mouvement. Être à l’affut de soi, de l’autre. Chercher son intranquillité. Ne pas tricher. Se mettre au rythme de son coeur et s’emballer. S’éloigner des connaissances reçues et faire surgir le singulier. Travailler sur les petites choses, développer des douceurs bouleversantes et finalement y amener le feu ». Chorégraphie, lumières et musique : Charlotte Rousseau Danseurs : Charlotte Rousseau, Jeanne Stuart, Maxime Aubert Musique additionnelle Live : Aminata Mendy (« on your side »)

ESP.CULTUREL FRANCOIS MITTERRAND CANTELEU Parc Georges Pierre – bd Claude Monet Seine-Maritime

