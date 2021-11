Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Les idées mènent le monde Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Rencontres littéraires de tout premier plan, Les Idées Mènent le Monde constituent le rendez-vous incontournable à Pau au mois de novembre. L'édition 2021 des Idées mènent le Monde se déroulera les 19, 20 et 21 novembre prochain au Palais Beaumont. Cette année, le thème est : « RECONSTRUIRE, SE RECONSTRUIRE », avec en sous-titre « Quel avenir dans ces temps incertains? » *Ouverture de la billetterie le 15/11 à 9h sur tourismepau.com et à partir du 16/11 à 9h au comptoir de Pau Pyrénées Tourisme

