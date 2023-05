Les icônes de Djordje Savić « Regards vers l’Éternité » Galerie Boris, 13 mars 2023, Paris.

Devant le public

parisien de la Galerie Boris, se présentent les œuvres d’un artiste philosophe

qui brise les frontières du visible et nous entraîne dans les dimensions

particulières les plus pures et les plus vraies qui ornent l’homme. Djordje Savić, avec l’exposition « Regard

vers l’Eternité », présente des œuvres primées et qui ont profondément

marqué la Biennale du Fantastique.

Galerie Boris présente une série « d’icônes » – image représentant une figure religieuse dans la tradition chrétienne orthodoxe – interprétées et réalisées par le jeune artiste Djordje Savić

Djordje Savić est né en 1982 à Belgrade. Il sort diplômé de la faculté des

Beaux-Arts de Belgrade en 2008. Il fait partie notamment du groupe ULUS

(association des artistes des Beaux-Arts de Serbie). Il a également

travaillé pour une trentaine d’églises orthodoxe en Serbie, Macédoine et en

Allemagne.

Djordje a introduit l’esthétique

byzantine dans l’abstraction, combinant le grand gothique flamand tardif avec

la peinture d’icônes. Peindre des

ensembles d’églises a ouvert la voie à Savić, probablement comme une autre

vocation et une confirmation de son talent, mais sur des bases irrationnelles

et pas seulement orthodoxes. Sans trahir les figures sacrées et les ornements,

il réussit l’impossible – peindre à l’origine la « fantaisie

byzantine »

Djordje Savic / Galerie Boris Djordje Savic – Sans titre – 2022 – acrylique sur toile – 120×100