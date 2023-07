Promenade Les Arbres des Ibis Les Ibis Le Vésinet Catégories d’Évènement: Le Vésinet

Yvelines Promenade Les Arbres des Ibis Les Ibis Le Vésinet, 16 septembre 2023, Le Vésinet. Promenade Les Arbres des Ibis Samedi 16 septembre, 14h30 Les Ibis Gratuit Promenade commentée par un membre de la Société d’Initiative et de Défense du Site.

Cette promenade vous permettra d’apprendra à reconnaître les arbres d’Europe, d’Asie et d’Amerique qui enrechissent la patrimoine arboré du Vésinet.

Rendez-vous près de la plaque historique du Champ de Courses Les Ibis

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

