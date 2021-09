Saint-Dizier Les Fuseaux Haute-Marne, Saint-Dizier Les Hypnotiseurs Les Fuseaux Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Les Fuseaux, le samedi 26 février 2022 à 20:30

Dans ce nouveau spectacle, dites stop au tabac, stop aux addictions, stop aux barrières que nous nous fixons, stop aux phobies. Hors limites, le nouveau spectacle des hypnotiseurs vous propose un voyage bienveillant, thérapeutique et amusant. Découvrez enfin les bienfaits de l’hypnose : – Vous êtes sportif ? Venez améliorer vos performances. – Vous êtes fumeur ? Un arrêt du tabac en direct est réalisé chaque soir. – Vous avez des phobies ? L’hypnose permet de repousser vos barrières. – Vous avez des addictions ? Oubliez les le temps d’une soirée. – Chez les hypnotiseurs, aucune limite, aucune scène, un unique moment interactif où vous êtes acteur de votre vie et de celle des autres. Le spectacle des Hypnotiseurs « Hors Limites » évolue ! Programme du spectacle : • 1ère partie : 1h20 de spectacle. • Entracte de 15 minutes. • 2ème partie : Conférence avec le public sous forme de questions / réponses sur l’hypnose. Billetterie Billetterie des Fuseaux Billetterie en ligne en cliquant sur “Acheter”

Tarif 3, placement assis numéroté

LE SPECTACLE THERAPEUTIQUE « HORS LIMITES » Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Vert-Bois Haute-Marne

2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T22:00:00

