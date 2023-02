LES HYPNOTISEURS L’ILLIADE, 10 février 2023, ILLKIRCH GRAFFENSTADEN.

LES HYPNOTISEURS L’ILLIADE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 (2023-02-10 au ) 20:30. Tarif : 32.0 à 32.0 euros.

Avec Xavier Clausse, Sébastien Pino Mata et Édouard Cheron. Mise en scène Hardit David. Spectacle tout public. Le sujet : Vous faire croire que vous avez gagné à l’EuroMillion, vous faire oublier un chiffre ou votre prénom, ne plus pouvoir bouger votre corps, améliorer vos compétences sportives ou même arrêter de fumer… Ces hypnotiseurs vont vous bluffer et beaucoup vous faire rire. Ils sont capables, en live, d’enlever vos phobies les plus profondes et de vous faire oublier vos addictions. Et oui, c’est possible ! Ces trois-là sont incroyables au point même de séduire les plus sceptiques. Un spectacle tout public, drôle, bienveillant et hors du commun, du jamais vu ! Vous ressortirez avec l’immense envie de raconter cette soirée à vos amis. Alors, curieux ?! Edouard Cheron, Sebastien Pino Mata, Xavier Clausse

Votre billet est ici

L’ILLIADE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 11 Allée François Mitterrand 67400

Avec Xavier Clausse, Sébastien Pino Mata et Édouard Cheron.

Mise en scène Hardit David. Spectacle tout public.

Le sujet :

Vous faire croire que vous avez gagné à l’EuroMillion, vous faire oublier un chiffre ou votre prénom, ne plus pouvoir bouger votre corps, améliorer vos compétences sportives ou même arrêter de fumer… Ces hypnotiseurs vont vous bluffer et beaucoup vous faire rire. Ils sont capables, en live, d’enlever vos phobies les plus profondes et de vous faire oublier vos addictions. Et oui, c’est possible ! Ces trois-là sont incroyables au point même de séduire les plus sceptiques. Un spectacle tout public, drôle, bienveillant et hors du commun, du jamais vu ! Vous ressortirez avec l’immense envie de raconter cette soirée à vos amis. Alors, curieux ?!

. EUR32.0 32.0 euros

Votre billet est ici