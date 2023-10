Cet évènement est passé Les hypnotiseurs dans Hors limites 2.0 Théâtre le République Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Les hypnotiseurs dans Hors limites 2.0 Théâtre le République Paris, 15 octobre 2023, Paris. Du dimanche 15 octobre 2023 au lundi 18 décembre 2023

Plongez dans l’univers de l’hypnose avec Les Hypnotiseurs® ! Sommes-nous tous réceptifs à l’hypnose ? Dormons-nous réellement sous hypnose ? Les hypnotiseurs prennent-ils le contrôle de notre cerveau ? Vous découvrirez tout ce qu’il est possible de faire grâce à l’hypnose dans une mise en scène mêlant pédagogie, humour, émotion et performances. 3 hypnotiseurs, 3 styles : Xavier l’hypnotiseur star des réseaux sociaux (+ 2M de followers), Édouard le thérapeute et Sébastien, l’ange gardien. En première mondiale, rencontrez l’Hologramme-Hypnotiseur, vivez un arrêt du tabac sur scène, posez vos questions et levez vos doutes… Osez tenter une expérience incroyable et repousser vos limites ! Théâtre le République 23 place de la République 75003 Paris Contact : https://www.billetreduc.com/291594/evt.htm

