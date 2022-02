Les Hyphaene, ces étranges palmiers doum Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Conservatoire et Jardin botaniques, le dimanche 3 avril à 15:30

Certains palmiers du genre Hyphaene présentent la particularité unique d’avoir des stipes dichotomiques. Ils sont aussi largement utilisés en Afrique par les populations locales. Venez découvrir cet étrange groupe, fort étudié aux CJBG. Sur inscription à l’adresse: [[visites.cjb@ville-ge.ch](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch)](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch) ou par téléphone au:022 418 51 00.

Gratuit

2022-04-03T15:30:00 2022-04-03T16:30:00

