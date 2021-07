Bobigny Parc départemental de la Bergère Bobigny, Seine-Saint-Denis Les Hymnes en jeux : concerts nomades Parc départemental de la Bergère Bobigny Catégories d’évènement: Bobigny

Parc départemental de la Bergère, le mercredi 14 juillet à 19:00

Dans le cadre des JOP 2024, l’Orchestre de Spectacle crée de 2020 à 2024 un orchestre à grande échelle réunissant professionnels et amateurs qui a pour vocation de réinventer les hymnes nationaux par des compositeurs de styles musicaux variés, pour aboutir à des concerts participatifs d’excellence. L’Orchestre propose durant l’été culturel 2021 de jouer le 1e concert de cette longue série, dans des lieux extérieurs et atypiques de la région Ile-de-France (parcs, berges des canaux avec la péniche Urban Boat, établissements scolaires). Sous la direction musicale de Sylvain Cartigny, ce sont huit hymnes qui seront interprétés par une trentaine de musiciens, professionnels et amateurs. Mis en scène par Mathieu Bauer, ils seront accompagnés par Eléonore Auzou-Connes, comédienne, maitresse de cérémonie pour l’occasion, qui viendra avec humour et savoirs, éclairer ces oeuvres musicales renouvelées, tout autant que l’histoire des pays qu’ils représentent. Le programme du concert : • République Tchèque, par Etienne Charry (Cofondateur du groupe « Oui Oui » avec Michel Gondry) • Canada, par Eve Risser • Afghanistan, par Tatiana Mladenovitch alias Franky Gogo • Argentine, par Andrea Marsili • Perse, par Seb Martel • Mali, par Lawrens Williams • Ecosse, par Cyril Attef (confondateur du groupe Bumcello) • Inde, par Sarah Murcia Durée approximative : 1h Dans le cadre des JOP 2024, les trente musiciens de L’ODSM revisitent les hymnes nationaux, réinventés par des compositeurs aux styles variés (Eve Risser, Étienne Charry, Cyril Attef, Sarah Murcia…). Parc départemental de la Bergère Chemin latéral 93000 Bobigny Bobigny Seine-Saint-Denis

