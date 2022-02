Les Hurlements D’Léo Tergnier Tergnier Catégories d’évènement: Aisne

Tergnier

Les Hurlements D’Léo Tergnier, 25 février 2022, Tergnier. Les Hurlements D’Léo Tergnier

2022-02-25 – 2022-02-25

Tergnier Aisne Tergnier 0 0 Rendez-vous le vendredi 25 février à 20h30 au Centre Culturel Municipal François Mitterrand de Tergnier pour venir assister au concert des Hurlements D’Léo et Ladaniva qui sera en première partie. Avec plus de 20 ans de carrière et 18 albums au compteur, Les Hurlements D’Léo sont une machine à mouvement perpétuel qui n’a eu de cesse de croiser avec d’autres la pulsion rock/chanson alternative de ses débuts. Le groupe est de retour en 2020 avec Mondial Stéréo, un nouvel album dans lequel titres world music se mêlent aux univers de nombreux artistes comme Aldebert, La Rue Kétanou ou encore Danakil. Un album engagé aux multiples horizons musicaux. En 1ère partie : Originaire d’Arménie, Ladaniva ensorcèle avec des chants nomades aux couleurs du Moyen-Orient, des Balkans et même de la Réunion. Plein tarif : 8€

Tarif réduit : 4€

Gratuit pour les moins de 12ans Informations et réservations au 03 23 40 24 40 ou par mail centre.culturel@ville-tergnier.fr Rendez-vous le vendredi 25 février à 20h30 au Centre Culturel Municipal François Mitterrand de Tergnier pour venir assister au concert des Hurlements D’Léo et Ladaniva qui sera en première partie. Avec plus de 20 ans de carrière et 18 albums au compteur, Les Hurlements D’Léo sont une machine à mouvement perpétuel qui n’a eu de cesse de croiser avec d’autres la pulsion rock/chanson alternative de ses débuts. Le groupe est de retour en 2020 avec Mondial Stéréo, un nouvel album dans lequel titres world music se mêlent aux univers de nombreux artistes comme Aldebert, La Rue Kétanou ou encore Danakil. Un album engagé aux multiples horizons musicaux. En 1ère partie : Originaire d’Arménie, Ladaniva ensorcèle avec des chants nomades aux couleurs du Moyen-Orient, des Balkans et même de la Réunion. Plein tarif : 8€

Tarif réduit : 4€

Gratuit pour les moins de 12ans Informations et réservations au 03 23 40 24 40 ou par mail centre.culturel@ville-tergnier.fr centre.culturel@ville-tergnier.fr +33 3 23 40 24 40 Rendez-vous le vendredi 25 février à 20h30 au Centre Culturel Municipal François Mitterrand de Tergnier pour venir assister au concert des Hurlements D’Léo et Ladaniva qui sera en première partie. Avec plus de 20 ans de carrière et 18 albums au compteur, Les Hurlements D’Léo sont une machine à mouvement perpétuel qui n’a eu de cesse de croiser avec d’autres la pulsion rock/chanson alternative de ses débuts. Le groupe est de retour en 2020 avec Mondial Stéréo, un nouvel album dans lequel titres world music se mêlent aux univers de nombreux artistes comme Aldebert, La Rue Kétanou ou encore Danakil. Un album engagé aux multiples horizons musicaux. En 1ère partie : Originaire d’Arménie, Ladaniva ensorcèle avec des chants nomades aux couleurs du Moyen-Orient, des Balkans et même de la Réunion. Plein tarif : 8€

Tarif réduit : 4€

Gratuit pour les moins de 12ans Informations et réservations au 03 23 40 24 40 ou par mail centre.culturel@ville-tergnier.fr Paul-Antoine PICHARD

Tergnier

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Tergnier Autres Lieu Tergnier Adresse Ville Tergnier lieuville Tergnier Departement Aisne

Tergnier Tergnier Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tergnier/

Les Hurlements D’Léo Tergnier 2022-02-25 was last modified: by Les Hurlements D’Léo Tergnier Tergnier 25 février 2022 Aisne Tergnier

Tergnier Aisne