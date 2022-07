Les humoristes de France Inter : On ne plaisante pas avec l’humour

2023-02-19 17:00:00 – 2023-02-19 C'est tout l'esprit France Inter qui sera sur scène avec ce spectacle réunissant six chroniqueurs-humoristes de la radio, autour de Daniel MORIN en maître de cérémonie. Un esprit dopé à l'humour, pour un rendez-vous où le rire est politique évidemment, cynique, voire sardonique mais tellement cathartique. La fine équipe qui constituera ce plateau imaginé comme un gala, façon Marrakech du rire ou Montreux Comedy festival, sera constituée par Daniel MORIN avec une demi-douzaine d'humoristes parmi les suivants : Guillermo Guiz, Tanguy Pastureau, Aymeric Lompret, Florence Mendez, Frédéric Fromet, Thomas Croisière, Frédérick Sigrist, Fanny Ruwet, Paul Mirabel, Tom Villa, Constance, Gérémy Crédeville, Alexis Le Rossignol, Morgane Cadignan…. Une soirée exceptionnelle avec quelques-uns des meilleurs humoristes de leur génération ! +33 5 59 22 44 66

