Les huitres sous la protection des tours Vauban Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’évènement: Manche

Saint-Vaast-la-Hougue

Les huitres sous la protection des tours Vauban Saint-Vaast-la-Hougue, 14 juillet 2022, Saint-Vaast-la-Hougue. Les huitres sous la protection des tours Vauban Saint-Vaast-la-Hougue

2022-07-14 14:00:00 – 2022-07-14

Saint-Vaast-la-Hougue Manche Nous débuterons notre balade sur le GR223 dans la baie du « Cul de Loup » avec un regard sur les parcs à huîtres puis direction le port (chapelle des marins, chantier naval). Pour terminer cette sortie, nous visiterons une exploitation ostréicole (exposition, vidéo) sans oublier la dégustation d’huîtres. Nous débuterons notre balade sur le GR223 dans la baie du « Cul de Loup » avec un regard sur les parcs à huîtres puis direction le port (chapelle des marins, chantier naval). Pour terminer cette sortie, nous visiterons une exploitation … +33 2 33 71 99 71 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/ Nous débuterons notre balade sur le GR223 dans la baie du « Cul de Loup » avec un regard sur les parcs à huîtres puis direction le port (chapelle des marins, chantier naval). Pour terminer cette sortie, nous visiterons une exploitation ostréicole (exposition, vidéo) sans oublier la dégustation d’huîtres. Saint-Vaast-la-Hougue

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Vaast-la-Hougue Autres Lieu Saint-Vaast-la-Hougue Adresse Ville Saint-Vaast-la-Hougue lieuville Saint-Vaast-la-Hougue Departement Manche

Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vaast-la-hougue/

Les huitres sous la protection des tours Vauban Saint-Vaast-la-Hougue 2022-07-14 was last modified: by Les huitres sous la protection des tours Vauban Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue 14 juillet 2022 manche Saint-Vaast-la-Hougue

Saint-Vaast-la-Hougue Manche