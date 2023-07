Visite ostréicole, une expérience bretonne ! Les Huîtres de Stérec Plougasnou Catégories d’Évènement: Finistère

Plougasnou Visite ostréicole, une expérience bretonne ! Les Huîtres de Stérec Plougasnou, 2 août 2023, Plougasnou. Plougasnou,Finistère .

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . .

Les Huîtres de Stérec Port de Térénez

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-05-30 par OT BAIE DE MORLAIX Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plougasnou Autres Lieu Les Huîtres de Stérec Adresse Les Huîtres de Stérec Port de Térénez Ville Plougasnou Departement Finistère Lieu Ville Les Huîtres de Stérec Plougasnou

Les Huîtres de Stérec Plougasnou Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougasnou/