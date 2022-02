Les huiles d’olive de Provence Alpes Côte d’Azur Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

du vendredi 4 mars au dimanche 6 mars

du vendredi 4 mars au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

1 huile d’olive AOP mise à l’honneur par atelier Explication sur les produits, l’extraction, les goûts, les usages en cuisine Jeu quizz avec des petits lots à gagner : 1 jeu toutes les 30 mn durant les ateliers Roue de la chance + quizz (avec 1 couleur par thème) : on tourne la roue, on tombe sur un thème, on pose la question, celui qui répond correctement gagne 1 jeton. En cuisine: Huiles aromatisés, tapenades, anchoiades à l’huile…. de nombreuses recettes à découvrir sur le stand de la Région Sud !

Du 4 au 6 mars les huiles d’olive de notre région seront à l’honneur avec de multiples activités: quizz, jeux concours, dégustations, ateliers cuisine… devenez incollable sur l’huile d’olive du Sud Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T19:00:00;2022-03-06T09:00:00 2022-03-06T19:00:00

Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris

