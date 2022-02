Les Hugolettes Salle des fêtes – Saint Hilaire Saint Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Salle des fêtes – Saint Hilaire Saint Mesmin, le samedi 12 mars à 20:30

Pour notre prochaine programmation, FestHilaire vous emmènera sur le terrain du divertissement burlesque quelque peu déjanté. En ces temps anxiogènes le spectacle que nous proposons n ‘a pour ambition que de provoquer des rires et procurer du plaisir. Il s’agit de : **LES HUGOLETTES** **Créé et interprété par Hugo Zermati** A quoi ressemble ce spectacle ? à rien ! il n’y a aucune référence. Cette création est unique en son genre : un trublion qui dérange l’ordre des choses. « Au départ vivait l’homo sapiens à l’intelligence normale… ». Mais après ? C’est toute l’histoire, sans queue ni tête, de ce seul en scène d’Hugo Zermati.Il nous livrera un spectacle très visuel, une parodie des différents univers qu’il a observé, tantôt danseur, tantôt guerrier, tantôt cow-boy. A l’évidence Hugo Zermati n’a pas peur du ridicule, car sans doute, si le ridicule ne tue pas, il fait rire des autres et sans doute de soi-même. ALORS JUSTE POUR RIRE, rendez-vous le : **SAMEDI 12 MARS, 20h30, Salle des fêtes de St Hilaire St Mesmin.** Réservation conseillée au : 06. 87. 57. 71. 22 Durée du spectacle : 1H05. Une production de la Cie Fabrika pulsion : [**www.fabrikapulsion.fr**](http://www.fabrikapulsion.fr)

Tarif unique 10 €

HUGO ZERMATI fait son “Seul en scène” Salle des fêtes – Saint Hilaire Saint Mesmin 1047 route d’Orléans 45160 St Hilaire St Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Loiret

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:00:00

