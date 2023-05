Les Houches, pas à pas Rendez-vous devant l’Office de Tourisme des Houches, 11 juillet 2023, Les Houches.

De l’église baroque à la station-village, 300 ans d’histoire.

Visite du centre-bourg avec Yves Borrel, guide du patrimoine.

2023-07-11 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-11 11:30:00. EUR.

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



From the baroque church to the village resort, 300 years of history.

Visit of the town center with Yves Borrel, heritage guide

De la iglesia barroca a la estación balnearia, 300 años de historia.

Visita del centro de la ciudad con Yves Borrel, guía del patrimonio.

Von der Barockkirche bis zur Dorfstation, 300 Jahre Geschichte.

Rundgang durch das Ortszentrum mit Yves Borrel, Führer des Kulturerbes

Mise à jour le 2023-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc