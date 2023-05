Don du sang 267 r du Mont Blanc, 11 juillet 2023, Les Houches.

Un geste généreux, un geste indispensable, un geste responsable. Venez nombreux, votre don sauve des vies !

Collation en fin de don..

2023-07-11 à 16:30:00 ; fin : 2023-07-11 19:30:00. .

267 r du Mont Blanc Espace Olca – Salle de congrès/séminaires/spectacles

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



A generous gesture, an essential gesture, a responsible gesture. Come in large numbers, your donation saves lives!

Snack at the end of the donation.

Un gesto generoso, un gesto indispensable, un gesto responsable. Acude en masa, ¡tu donación salva vidas!

Merienda al final de la donación.

Eine großzügige Geste, eine unverzichtbare Geste, eine verantwortungsvolle Geste. Kommen Sie zahlreich, Ihre Spende rettet Leben!

Imbiss am Ende der Spende.

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc