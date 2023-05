Cinéma Enfants « Titina » 27 pl de la Mairie, 14 juin 2023, Les Houches.

« Titina » de Kajsa Næss – Norvège/Belgique 2023 – Durée 1h30 – Film d’animation jeune public à partir de 6 ans.

2023-06-14 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-14 . EUR.

27 pl de la Mairie Espace Animation

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



« Titina » by Kajsa Næss – Norway/Belgium 2023 – Duration 1h30 – Animated film for young audiences from 6 years old

« Titina » de Kajsa Næss – Noruega/Bélgica 2023 – Duración 1h30 – Película de animación para público infantil a partir de 6 años

« Titina » von Kajsa Næss – Norwegen/Belgien 2023 – Dauer 1,30 Std. – Animationsfilm für junge Zuschauer ab 6 Jahren

