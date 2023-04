Fête des Mères 148 allée des dilligences, 4 juin 2023, Les Houches.

La commune des Houches fête Les Mamans !

Rendez-vous au Lac des Chavants dès 9h30 pour des démonstrations et des initiations d’activités associatives.

Attention pour la séance de cinéma, le nombre de places est limité et pas de réservation possible..

2023-06-04 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-04 12:30:00. .

148 allée des dilligences Le lac des Chavants

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The commune of Les Houches celebrates Les Mamans !

Rendez-vous at the Lac des Chavants from 9:30 am for demonstrations and initiations of associative activities.

Attention for the cinema session, the number of places is limited and no reservation is possible.

¡El municipio de Les Houches celebra Les Mamans!

Cita en el Lac des Chavants a partir de las 9.30 h para demostraciones e inicios de actividades asociativas.

Atención para la sesión de cine, el número de plazas es limitado y no es posible reservar.

Die Gemeinde Les Houches feiert Les Mamans!

Treffpunkt am Lac des Chavants ab 9:30 Uhr für Vorführungen und Einführungen von Vereinsaktivitäten.

Achtung für die Filmvorführung: Die Anzahl der Plätze ist begrenzt und es sind keine Reservierungen möglich.

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc