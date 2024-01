Animations sur les pistes Télécabine du Prarion Les Houches, lundi 4 mars 2024.

Animations sur les pistes Télécabine du Prarion Les Houches Haute-Savoie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 14:00:00

fin : 2024-03-04 16:00:00

Mr et Mme Bonheur . M. et Mme Bonheur distribuent des poignées de joie et d’amour toute la journée dans les festivals. Ils ne sont jamais à court d’excentricités… Jonglage, farces et autres numéros attendent les petits et grands enfants.

Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@leshouches.com



