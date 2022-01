Les Houblonnades – Festival de dégustation de bières Dijon, 23 avril 2022, Dijon.

Les Houblonnades – Festival de dégustation de bières Dijon

2022-04-23 – 2022-04-24

Dijon Côte-d’Or

EUR Le festival de dégustations de bières artisanales fait son grand retour les samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 sur le Mail Delaborde à Dijon !

Tout l’équipe organisatrice de la Confrérie des Chevaliers de Gambrinus est heureuse de pouvoir vous annoncer les dates de la prochaine édition du seul festival en Bourgogne-Franche-Comté qui rassemble des brasseries artisanales, des concerts, des animations dans un lieu unique à Dijon.

Vous pouvez déjà réserver votre week-end des 23 et 24 avril 2022 : vous allez déguster des bières venues de toute la Bourgogne-Franche-Comté (et pas que!) et discuter avec les brasseries invitées.

cc.gambrinus@gmail.com http://www.les-houblonnades.fr/

Le festival de dégustations de bières artisanales fait son grand retour les samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 sur le Mail Delaborde à Dijon !

Tout l’équipe organisatrice de la Confrérie des Chevaliers de Gambrinus est heureuse de pouvoir vous annoncer les dates de la prochaine édition du seul festival en Bourgogne-Franche-Comté qui rassemble des brasseries artisanales, des concerts, des animations dans un lieu unique à Dijon.

Vous pouvez déjà réserver votre week-end des 23 et 24 avril 2022 : vous allez déguster des bières venues de toute la Bourgogne-Franche-Comté (et pas que!) et discuter avec les brasseries invitées.

Dijon

dernière mise à jour : 2022-01-18 par