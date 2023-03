Les hôtes illustres de Vichy dans les années 60 Hôtel Ibis Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy

Les hôtes illustres de Vichy dans les années 60 Hôtel Ibis, 10 mars 2023, Vichy . Les hôtes illustres de Vichy dans les années 60 1 avenue Victoria Hôtel Ibis Vichy Allier Hôtel Ibis 1 avenue Victoria

2023-03-10 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-10 20:30:00 20:30:00

Hôtel Ibis 1 avenue Victoria

Vichy

Allier Conférence de Jean-François Bège pour le Quartier Thermal londonmichelle@orange.fr +33 6 13 64 24 97 Hôtel Ibis 1 avenue Victoria Vichy

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Vichy Allier Hôtel Ibis 1 avenue Victoria Ville Vichy Departement Allier Lieu Ville Hôtel Ibis 1 avenue Victoria Vichy

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy /

Les hôtes illustres de Vichy dans les années 60 Hôtel Ibis 2023-03-10 was last modified: by Les hôtes illustres de Vichy dans les années 60 Hôtel Ibis Vichy 10 mars 2023 1 avenue Victoria Hôtel Ibis Vichy Allier Allier Hôtel Ibis Vichy

Vichy Allier