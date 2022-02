Les hôtels particuliers d’Uzès – Visite guidée Uzès, Ville d’art et d’histoire Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Uzès

Les hôtels particuliers d’Uzès – Visite guidée Uzès, Ville d’art et d’histoire Uzès, 8 janvier 2022, Uzès. Les hôtels particuliers d’Uzès – Visite guidée Uzès, Ville d’art et d’histoire Chapelle des Capucins 16 place Albert 1er Uzès

2022-01-08 14:30:00 – 2022-01-08 16:30:00 Chapelle des Capucins 16 place Albert 1er

Uzès Gard EUR Le cœur de la cité foisonne d’hôtels particuliers édifiés lors de la recomposition urbaine qui débute du XVIe siècle et s’amplifie jusqu’au XVIIIe siècle. Découvrez quelques lieux secrets et privés qui font qu’Uzès est classée « patrimonial remarquable ». info@uzes-pontdugard.com +33 4 66 22 68 88 Chapelle des Capucins 16 place Albert 1er Uzès

dernière mise à jour : 2021-10-16 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

Détails Catégories d’évènement: Gard, Uzès Autres Lieu Uzès Adresse Chapelle des Capucins 16 place Albert 1er Ville Uzès lieuville Chapelle des Capucins 16 place Albert 1er Uzès Departement Gard

Uzès Uzès Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uzes/

Les hôtels particuliers d’Uzès – Visite guidée Uzès, Ville d’art et d’histoire Uzès 2022-01-08 was last modified: by Les hôtels particuliers d’Uzès – Visite guidée Uzès, Ville d’art et d’histoire Uzès Uzès 8 janvier 2022 gard Uzès

Uzès Gard