le samedi 9 avril à Musée des Cordeliers

Samedi 9 avril à 10 h et à 15 h Visites déambulatoires commentées, à la découverte des nombreux hôtels particuliers qui jalonnent les rues de la ville depuis le XVe siècle. Gratuit. Ces visites sont en lien avec l’exposition temporaire du Musée des Cordeliers, “L’Odysée du cognac angérien”. RDV au Musée des Cordeliers, 9 rue Régnaud Inscription à l’accueil du Musée des Cordeliers 05 46 25 09 72

Visites commentées Musée des Cordeliers 9, rue Régnaud Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

