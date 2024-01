Les hôtels particuliers aixois Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence, vendredi 5 avril 2024.

Les hôtels particuliers aixois Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 14:00:00

fin : 2024-10-25 16:00:00

Avec près de 150 hôtels particuliers, Aix-en-Provence est la ville où la concentration de ces demeures luxueuses est la plus forte en France. Venez les admirer lors d’une balade dans le centre historique.

Leurs constructions s’étalent sur moins de deux siècles. Ils participent encore aujourd’hui à la beauté d’ancienne capitale de la Provence qui attira les plus grandes fortunes.



Tout à la fois lieu d’habitation et de représentation, les hôtels particuliers racontent plusieurs histoires. Comme celle du Grand Siècle et de ses institutions. Celle aussi de la population aixoise dont une grande partie était au service de la noblesse et des roturiers vivant noblement. Enfin, celle de l’urbanisme avec ses nouveaux quartier et la réorganisation des quartiers historiques, et bien sûr celle de l’architecture et des décors d’intérieurs.



C’est ainsi à cette passionnante découverte, pleine de charme, de curiosités, de détails et d’histoires insolites que nous avons le plaisir de vous convier.



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

EUR.

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence