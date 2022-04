Les Hot Troubadours ( Marchés du Terroir)

Les Hot Troubadours ( Marchés du Terroir), 12 août 2022, . Les Hot Troubadours ( Marchés du Terroir)

2022-08-12 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-12 22:00:00 22:00:00 Reprenant des standards du music-hall américain, francisés dans les années 20, ce quartet de jazz met l’oreille et le cœur en joie avec ses mélodies énergisantes et des paroles à l’humour délicieux. Reprenant des standards du music-hall américain, francisés dans les années 20, ce quartet de jazz met l’oreille et le cœur en joie avec ses mélodies énergisantes et des paroles à l’humour délicieux. Reprenant des standards du music-hall américain, francisés dans les années 20, ce quartet de jazz met l’oreille et le cœur en joie avec ses mélodies énergisantes et des paroles à l’humour délicieux. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville