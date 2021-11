Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire LES HORTOMNALES DU PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY-LA-VARENNE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

LES HORTOMNALES DU PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY-LA-VARENNE Brissac Loire Aubance, 22 octobre 2022, Brissac Loire Aubance. LES HORTOMNALES DU PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY-LA-VARENNE Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance

2022-10-22 10:00:00 – 2022-10-23 18:00:00 Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire 4 EUR De curieuses Cucurbitacées poussent à St Rémy la Varenne, chaque années, elles se présentent à vous sous toutes leurs formes lors de cette grande fête, les 22 et 23 octobre 2022. Découvrez le Prieuré paré des belles couleurs d’automne durant ce week-end festif à passer en famille. Décors féériques, marché aux courges avec 120 variétés de Cucurbitacées, 55 exposants au marché artisanal et du terroir, fanfare, Cucurbi-leçons, spécialités à base de courges … Nous vous attendons nombreux pour partager avec nous ce moment de convivialité et de quiétude. De curieuses Cucurbitacées poussent à St Rémy la Varenne et elles se présentent à vous sous toutes leurs formes lors de cette grande fête. contact@prieure-saint-remy.fr +33 2 41 57 32 32 http://www.prieure-saint-remy.fr/ De curieuses Cucurbitacées poussent à St Rémy la Varenne, chaque années, elles se présentent à vous sous toutes leurs formes lors de cette grande fête, les 22 et 23 octobre 2022. Découvrez le Prieuré paré des belles couleurs d’automne durant ce week-end festif à passer en famille. Décors féériques, marché aux courges avec 120 variétés de Cucurbitacées, 55 exposants au marché artisanal et du terroir, fanfare, Cucurbi-leçons, spécialités à base de courges … Nous vous attendons nombreux pour partager avec nous ce moment de convivialité et de quiétude. Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Ville Brissac Loire Aubance lieuville Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance