Les hormones Simone Chédigny

Les Hormones Simone // Chansons Anne Sylvestre // Un spectacle du groupe Evasion vu au festival d'Avignon ! C'est l'histoire d'une femme… Non ! De femmes. De cinq femmes qui rencontrent une femme, qui chantent les femmes ! (Mais pas que !). C'est avec gourmandise qu'Evasion s'empare, sous son œil bienveillant, du répertoire de la Grande Dame. Un répertoire riche de révoltes, de féminités, d'humour, de controverses, de douleurs, de joies, d'humanité.

