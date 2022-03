Les Horizontaux – Ile-Saint-Denis Fondation Jeunesse Feu Vert, 13 avril 2022, L'Île-Saint-Denis.

Les Horizontaux – Ile-Saint-Denis

du mercredi 13 avril au samedi 23 avril à Fondation Jeunesse Feu Vert

Proposition utopique et ludique aussi bien adaptée à un public d’enfants que d’adultes, Les Horizontaux nous emportent sans transition dans une caravane sculptée et mobile dont les nombreuses sculptures sont conçues pour être manipulées par les spectateurs. Ce projet de spectacle nomade et évolutif simple comme un jeu d’enfant marie le théâtre et de la création plastique, comme la plupart des réalisations des Grandes Personnes. Une caravane nomade se déploie, formée d’un grand nombre de petites sculptures à déplacer, marcheurs, cavaliers, animaux divers et leurs bergers, véhicules étranges, palanquins, roulottes, tentes à monter le soir venu. Acteurs et musicien racontent son histoire, révèlent des interactions avec le paysage, tandis que les spectateurs sont invités à faire avancer les sculptures, d’étape en étape, sur les indications des acteurs. Chaque spectateur en effet se voit confier une sculpture originale avec laquelle jouer, à transporter d’un lieu à un autre. La musique, la percussion rythment les déplacements et signalent les arrêts. Les aventures de la caravane auront la même simplicité exigeante que le dispositif et la sculpture, contourner les frontières invisibles, chercher des pâturages neufs, fêter un arbre ou un buisson, soigner un cheval boiteux, examiner les traces de l’ancien monde, baptiser les lieux et les enfants nouveau-nés, trouver de l’eau, allumer un feu, dresser les tentes. La topographie des lieux fera l’objet d’une étude préalable pour adapter le spectacle aussi précisément que possible à son paysage, et redisposer la scénographie et les segments narratifs qui la composent en fonction de la géographie locale, recherche d’une éminence d’où la caravane pourra être appréciée par tous les spectateurs, d’un peu de végétation pour servir de pâture ou d’ombrage, d’un point d’eau réel ou virtuel, de reliques des ères antérieures. Les Grandes Personnes aiment faire découvrir leurs techniques et les partager. Le spectacle Les Horizontaux offre tout naturellement la possibilité de réaliser en amont un atelier de sculpture pour ajouter des éléments à la parade nomade, personnages animaux de trait ou de bâts, char à voile, etc. Le procédé est simple et facile à partager. En organisant conjointement un atelier d’écriture, on pourra doter d’une personnalité et d’une histoire les nouveaux personnages créés. Des sorties d’atelier régulières permettront de faire émerger des spectateurs « experts », susceptibles d’aider à déployer toutes les potentialités du spectacle. Si nous avons choisi d’intituler Les Horizontaux cette excursion dans les champs de l’imaginaire, c’est d’abord pour une raison poétique, l’horizon est la ligne vers laquelle nous nous dirigeons toujours sans jamais l’atteindre, mais aussi pour offrir une escapade dans une contrée où les hiérarchies qui classent et séparent ont disparu. Les nomades des Horizontaux jouent tous les soirs à inventer le système politique du lendemain, sans s’arrêter à aucun. Leur sobriété nourrit leur égalité. Libérés de l’extraction des énergies fossiles et des métaux, ils se contentent de vivre en surface et jouir de la beauté immanente du monde.

Gratuit

Les Grandes Personnes

Fondation Jeunesse Feu Vert 16 Rue Marcel Cachin 93450 L’Île-Saint-Denis Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T13:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-20T13:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T13:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T13:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T13:00:00 2022-04-23T18:00:00