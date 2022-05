LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES FEMMES DE VÉNUS, 9 avril 2022, .

LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES FEMMES DE VÉNUS

2022-04-09 – 2022-04-09

Hommes et femmes, quelles différences ? A l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés et décortiqués, ce spectacle prouve que l’égalité est bien en marche, que le couple est loin d’être un schéma ringard, et qu’au-delà des orientations sexuelles de chacun, tout le monde court après la même chose : l’amour !

Avec plus de 2 millions de spectateurs, ce spectacle inspirant et tordant est une vraie réussite et une référence en la matière. Foncez !

Durée : 1h15

