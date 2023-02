Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus LA SALICORNE, 7 février 2023, SAUJON.

Un spectacle de Paul Dewandre interprété par Patrick Andrieu. Mise en scène Gérard Pinter. Le sujet : Hommes et femmes, quelles différences ? A l'heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés et décortiqués, ce spectacle prouve que l'égalité est bien en marche, que le couple est loin d'être un schéma ringard, et qu'au-delà des orientations sexuelles de chacun, tout le monde court après la même chose : l'amour !

Votre billet est ici

LA SALICORNE SAUJON 2 Route de l’Ilatte Charente-Maritime

Un spectacle de Paul Dewandre interprété par Patrick Andrieu. Mise en scène Gérard Pinter.

Hommes et femmes, quelles différences ? A l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés et décortiqués, ce spectacle prouve que l’égalité est bien en marche, que le couple est loin d’être un schéma ringard, et qu’au-delà des orientations sexuelles de chacun, tout le monde court après la même chose : l’amour !

