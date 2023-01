Les hommes viennent de mars, les femmes de vénus ! Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

2023-01-31 – 2023-01-31

Bouches-du-Rhône EUR 16 21 ? Malgré ces différences, comment peut-on arriver à communiquer, à se comprendre ? Un couple ça fonctionne ou dysfonctionne comment et pourquoi ? Résultat : Echanges de regards, coups de coudes et on se met spontanément à réfléchir à ses rapports avec l’autre pendant et aussi après le spectacle. Mars, dieu de la guerre. Venus, déesse de l’amour. En quoi hommes et femmes sont-ils différents ? La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour Théâtre de La Fontaine d’Argent 5 rue fontaine d’argent 13100 aix-en-provence Aix-en-Provence

