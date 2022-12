LES HOMMES VIENNENT DE MARS ET LES FEMMES DE VENUS Le Mans, 26 décembre 2022, Le Mans .

LES HOMMES VIENNENT DE MARS ET LES FEMMES DE VENUS

2022-12-26 – 2023-03-18

EUR 18 35 Malgré ces différences, comment peut-on arriver à communiquer, à se comprendre ? Un couple ça fonctionne ou dysfonctionne comment et pourquoi ? Résultat : Echanges de regards, coups de coudes et on se met spontanément à réfléchir à ses rapports avec l’autre pendant et aussi après le spectacle. Avec 2 millions de spectateurs, ce spectacle inspiré du Best-seller de John Gray est devenu une véritable référence ! À l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, voire malmenés, ce spectacle, prouve que l’égalité est bien en marche, que le couple est loin d’être un schéma ringard, et qu’au-delà des orientations sexuelles de chacun, tout le monde court après la même chose : l’amour ! Vous échangerez des regards… Vous vous donnerez des coups de coudes… Vous allez sourire et éclater de rire et parfois vous vous surprendrez à réfléchir… Vous en apprendrez certainement plus sur les arcanes des logiques masculines et féminines et vous vous exclamerez vraisemblablement : « Ah si on avait compris tout cela plus tôt… » ! Interprété ici par Tewfik Behar , avec l’aimable complicité de son fameux auteur et créateur Paul Dewandre, ce show unique de par la forme qu’il utilise et le fond qu’il véhicule s’inscrit plus que jamais dans notre époque. Alors, n’attendez plus, courez-y sans hésitation !

