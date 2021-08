Saint-Étienne Maison du patrimoine et des lettres Loire, Saint-Étienne Les hommes sont des oiseaux de passage à la maison du patrimoine et des lettres Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Les hommes sont des oiseaux de passage à la maison du patrimoine et des lettres Maison du patrimoine et des lettres, 18 septembre 2021, Saint-Étienne. Les hommes sont des oiseaux de passage à la maison du patrimoine et des lettres

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du patrimoine et des lettres

La Maison du patrimoine et des lettres ouvre ses portes au son de la musique de Canticum Novum et de la voix du comédien Philippe Mathé. Choisis en résonance avec l’histoire et l’architecture singulières de la demeure Chamoncel, les mélodies de la Méditerranée résonnent avec les textes et poèmes évoquant de manière sensible le fil rouge du passage… Emmanuel Bardon, chant / Aliocha Regnard, nyckelharpa, fidula / Spyros Halaris, kanun / Philippe Mathé, lectures

Gratuit, jauge limitée

Déambulation musicale et littéraire avec Canticum Novum. Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Maison du patrimoine et des lettres Adresse 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne lieuville Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne