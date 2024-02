LES HOMMES SONT DES FEMMES – LES HOMMES SONT DES FEMMES COMME LES AUT COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, jeudi 6 juin 2024.

C’est pas toujours facile d’e^tre une femme… Ste´phane, trentenaire ce´libataire et pluto^t macho en fera la douloureuse expe´rience en se retrouvant dans la peau d’une superbe bombe latine pendant une nuit. Pris dans un imbroglio infernal avec la belle Joanna et son fre`re Bruno, il devra se sortir de situations pour le moins tre`s embarrassantes. Les ennuis commencent, et ils ne sont pas pre^ts de s’arre^ter. Amour, quiproquos, rebondissements, exotisme et revolvers, tels sont les ingre´dients de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effre´ne´. De´couvrez un trio de´lirant forme´ par trois come´diens survolte´s qui vous tiendront en haleine pendant presque 1h30. De´jante´, de´cale´, jubilatoire, Les hommes sont des femmes comme les autres est une come´die a` 100 a` l’heure, a` voir en couple, entre amis, ou en famille. Avec Antonin Autran, Audrey Cadard et Aurélien Chauveau

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-06-06 à 20:30

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17