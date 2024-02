LES HOMMES SONT DES FEMMES COMEDIE DE RENNES Rennes, samedi 2 mars 2024.

Pas toujours facile d’être une femme… Stéphane, célibataire sympa mais plutôt macho, va en faire la douloureuse expérience.Lors d’un date chez la belle Joanna, l’arrivée brutale du frère de celle-ci, gros nounours bipolaire, va le forcer à affronter les situations les plus rocambolesques et repousser toutes ses limites… Et même au-delà ! Amour, quiproquos, et revolver, tels sont les ingrédients de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effréné.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 21:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35