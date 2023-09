Les hommes s’engagent contre les violences faites aux femmes maison des centraliens Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les hommes s’engagent contre les violences faites aux femmes maison des centraliens Paris, 27 novembre 2023, Paris. Le lundi 27 novembre 2023

de 18h30 à 21h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Les hommes dansent pour aider les femmes CentraleSupelec au Féminin et Ensemble contre le Sexisme organisent une soirée exceptionnelle dans le cadre de la Journée Internationale pour l’Élimination de la Violence à l’Égard des Femmes. Le 27 novembre à 18h30 Maison des Centraliens – 8 Rue Jean Goujon, 75008 Paris Cette soirée revêt une importance toute particulière cette année, car elle mettra en lumière un thème crucial « Les Hommes qui Agissent pour Lutter Contre les Violences faites aux femmes« . En 1ère partie, des témoignages inspirants de l’association LOBA et de Yasin HANSYE (en attente de confirmation), frère de Shaina, adolescente de 15 ans victime de viol collectif, poignardé et brûlée vive à Creil en 2019. En seconde partie, des performances artistiques captivantes avec le spectacle « Larmes » durant lequel les danses traditionnelles congolaises, les témoignages de victimes de viol recueillis par Bolewa Sabourin lors de son déplacement à l’hôpital de Panzi, les chants et les percussions se mêlent pour vous sensibiliser aux violences sexuelles. Enfin, en dernière partie, des discussions éclairantes et un moment d’échange composeront la fin de la soirée. Inscription Obligatoire et gratuite Vous pouvez contribuer au financement de l’association LOBA qui réalise le spectacle et qui mène des actions pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. lien Helloasso Pour plus d’information : Gabriela BELAID – Présidente de CentraleSupelec au Féminin et Secrétaire Générale d’Ensemble contre le sexisme – 06.12.63.65.27 – gabriela.belaid@centraliens.net Alexane POTIER – bénévole à Ensemble contre le sexisme – 06.46.98.26.33 – alexane.rudzka@gmail.com maison des centraliens 8 rue jean goujon 75008 Paris Contact : https://association.centralesupelec-alumni.com/group/centralesupelec-au-feminin-csa/73/calendar/spectacle-debats-les-hommes-dans-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/2023/11/27/7317 gabriela.belaid@centraliens.net https://association.centralesupelec-alumni.com/group/centralesupelec-au-feminin-csa/73/calendar/spectacle-debats-les-hommes-dans-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/2023/11/27/7317

LOBA Cie de danse LOBA Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu maison des centraliens Adresse 8 rue jean goujon Ville Paris Departement Paris Lieu Ville maison des centraliens Paris latitude longitude 48.8666049804849,2.30906495931981

maison des centraliens Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/